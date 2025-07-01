Пермский краевой суд отменил решение о заочном аресте бывшего директора музея Permm

Пермский краевой суд отменил решение Дзержинского районного суда Перми о заочном аресте бывшего директора музея современного искусства Permm Наили Аллахвердиевой, однако оставил ее в межгосударственном розыске, сообщает ТАСС.

Новой меры пресечения пока нет - апелляционная инстанция рассматривала вопрос только в пределах жалобы".

Ранее Дзержинский районный суд Перми заочно избрал Наиле Аллахвердиевой меру пресечения в виде ареста. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Как сообщали ранее местные СМИ, предметом расследования могли стать несколько работ, входящих в коллекцию музея, свободную демонстрацию которых допустила Аллахвердиева.

Прокуратура Пермского края через суд добилась увольнения Аллахвердиевой в связи с утратой доверия. До этого, в декабре 2024 года, она была уволена с должности директора музея по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора учреждения был назначен заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.