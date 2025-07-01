Средний Урал вышел на второе место в РФ по числу записанных в первый класс на Госуслугах

Свердловская область стала второй в России после Санкт-Петербурга по числу поданных через Госуслуги заявлений на запись ребенка в первый класс (сервис не доступен в Москве и Подмосковье, поэтому они не учитывались).

В Санкт-Петербурге подано 49,9 тыс. заявлений, в Свердловской области – 47,2 тыс. На третьем месте Татарстан – 37,7 тыс. заявлений. Также в топ вошли Дагестан и Башкирия.

Всего в первую волну записи в первый класс на Госуслугах подали почти миллион заявлений, сообщили в Минцифры.

"Подать заявление можно было в школу по месту прописки или другую, если у ребёнка есть льготы. Родители подали на Госуслугах 920 тыс. заявлений. Это более чем на 10% превышает показатели прошлого года. Во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Заявления начнут принимать с 6 июля", - сообщили в министерстве.