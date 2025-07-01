Фигуранты дела "Крокуса" входили в террористические ячейки, созданные в интересах Украины

Обвиняемые в теракте в "Крокус сити холл" входили в три террористические ячейки, созданные в России гражданами Таджикистана в интересах руководства Украины. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передаетТАСС.

По версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и другие неустановленные лица организовали в РФ деятельность трех ячеек группировки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" *.

В ячейку вовлекли исполнителей теракта в "Крокусе" и других фигурантов дела. "Апеллируя к их религиозным чувствам", им дали указание совершить теракт в Москве.

Напомним, следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в "Крокус сити холе", произошедшем вечером 22 марта 2024 года. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте.

В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы четверо исполнителей и 15 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.

* деятельность запрещена в РФ