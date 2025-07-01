Алексей Текслер дал старт учебному процессу программы «Герои Южного Урала»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 июля открыл первый модуль кадровой программы «Герои Южного Урала». Мероприятие проходило в военно-патриотическом центре «Аванград».

В нем участвовали главный советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации УрФО, ветеран СВО Александр Загайнов и директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

«Основная задача, которая перед нами стоит по итогу обучения, чтобы вы вошли в состав большой команды Челябинской области и проявили свои возможности в органах исполнительной власти, в том числе в муниципалитетах», – обратился Алексей Текслер к слушателям программы.

Александр Загайнов – выпускник федеральной программы «Время Героев» поделился своим опытом обучения и затем работы в органах государственной власти.

«Программа очень серьезная, она дорогого стоит. Впитывайте как губка все знания, только практика в совокупности с теорией дает нужный результат и правильный положительный эффект», – сказал Александр Загайнов.

Напомним - программа «Герои Южного Урала» была инициирована губернатором Южного Урала. Ее задача – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для будущей работы в органах государственной ,муниципальной власти, общественных и коммерческих организациях регион.

Первый учебный модуль осваивают 60 человек, в числе которых 4 женщины, прошедшие отбор из более, чем тысячи претендентов - ветераны СВО начинают осваивать учебную программу

В начале они пройдут 10-дневный интенсив, включающий академическую и командообразующую части. По завершению первого модуля, для каждого слушателя будет определен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти и крупных промышленных предприятий региона.

Вся программа обучения рассчитана на один календарный год. Далее обучаться участники программы будут в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Помимо очного обучения предусмотрены стажировки. По результатам освоения программы будет выдаваться диплом государственного образца.

Евгений Алдошенко рассказал подробности об организации учебного процесса по программе «Герои Южного Урала», разработанной в Челябинской области по аналогии с федеральным проектом «Время Героев».

«Мы начали работу над организацией и реализацией этой программы полгода назад, в январе 2025 года. Хочу выразить благодарность Алексею Леонидовичу, который сразу выделил все необходимое финансирование. Наши коллеги из Высшей школы государственного управления передали нам все методические наработки и весь свой опыт, полученный в рамках реализации федеральной программы «Время Героев». Мы совместно с ними моделировали региональную программу с учетом региональной специфики, но опираясь на опыт федеральной программы», - пояснил директор Челябинского филиала Президентской академии Евгений Алдошенко.

Перед началом обучающего интенсива Алексей Текслер лично пообщался с участниками программы «Герои Южного Урала» и выступил со знаковой инициативой.

«Я хочу предложить 1 июля сделать праздником в Челябинской области. Во многих регионах это уже есть – День ветеранов боевых действий. И соответствующую инициативу предложу обсудить на заседании Законодательного Собрания нашего региона. Уверен, что депутаты положительно отнесутся к этой инициативе», – заявил на встрече Алексей Текслер.

В ходе общения с губернатором участники программы «Герои Южного Урала» задавали вопросы по интересующим их темам. Спросили и о продолжении самой программы.

«Мы рассчитываем на то, что программа будет долгосрочной. Мы понимаем, что идет специальная военная операция. 19 ребят мы зачислили в резерв, потому что они сегодня находятся в зоне специальной военной операции, и только после завершения СВО или после того, как они закончат контракт с Минобороны, они смогут продолжить обучение. Поэтому, конечно, будет и второй, и третий поток, и так дальше. Нам необходимо, чтобы ребята, которые прошли специальную военную операцию, работали на гражданских должностях», – подчеркнул Алексей Текслер.

Важно отметить, что на Южном Урале предоставляются возможности всем ветеранам СВО найти свое место в гражданской жизни.

Так, в Челябинской области сформирован специализированный банк вакансий для участников СВО, в котором более 2,7 тысячи рабочих мест.

«У нас порядка 400 вакансий от работодателей, которые готовы устроить участников СВО с инвалидностью, около тысячи — от предприятий, готовых организовать наставничество. С предоставлением жилья — 269 вакансий. Еще порядка тысячи вакансий представлено от силовых структур», — пояснил на пресс-конференции начальник ГУ по труду и занятости населения региона Александр Шегуров.

Губернатором Алексеем Текслером было принято решение о субсидировании тех работодателей регион, которые примут на работу участников СВО и закрепят за ними специалистов-наставников.