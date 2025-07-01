Трамп сообщил, о чём переговорит с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил, о чём будет говорить с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который вскоре прибудет в Белый дом.

По словам Трампа, он обсудит с собеседником "множество тем", включая конфликт в Газе и недавние удары по ядерной инфраструктуре Ирана, пишет РИА Новости.

Диалог состоится в Белом доме 7 июля. Предстоящий визит подтвержден двумя официальными лицами администрации США. Эта поездка станет третьим визитом Нетаньяху в Белый дом после переизбрания Трампа.