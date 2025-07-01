Мэрия Екатеринбурга объявила новый аукцион на брутто-контракты по перевозке пассажиров

Администрация Екатеринбурга объявила новый аукцион на право выполнять брутто-контракты по перевозке пассажиров уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на торги выставлены 8 лотов с 41 автобусным маршрутом, а всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта. Срок заключения контрактов составит полгода, то есть с августа до февраля.

Схемы движения транспорта останутся прежними, однако на некоторых автобусных маршрутах (например, №49 и 51) предполагается использовать машины особо большого класса. Ожидается, что это позволит перевезти большее количество пассажиров в рамках того же расписания.

Все аукционы завершатся в июле, а заключенные по их итогам контракты начнут действовать с 1 августа.

Ранее в мэрии Екатеринбурга подвели первые итоги действия брутто-контрактов.