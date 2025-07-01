Симонян призывать запретить в Армении российские телеканалы

Конфронтация с Москвой резко увеличивается не только в Баку, но и в "соседнем" Ереване.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян предложил рассмотреть вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в республике.

"Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан", - заявил Симонян, комментируя дело российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Также Симонян назвал российских телеведущих "дегенератами", которые, по его мнению, нагнетают атмосферу, негативно влияя на российско-армянские отношения.