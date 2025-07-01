11-летняя екатеринбурженка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей с маминой карты

01 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

11-летняя екатеринбурженка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей с маминой карты

В Екатеринбурге 11-летняя девочка взяла мамин телефон и перевела мошенникам более 1 млн рублей. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

28 июня в полицию обратилась мать шестиклассницы, рассказав о весьма неприятной ситуации. Сама школьница рассказала, что неделю назад ей по Telegram позвонил "следователь Сергей Волков" и сообщил, что со счета ее мамы кто-то переводит деньги представителям недружественных государств. Из-за этого, по словам звонившего, маме девочки грозит длительный срок. После этого "Волков" велел перезвонить другому "следователю" "Третьяковой", которая заявила несовершеннолетней о необходимости защитить сбережения матери. Для этого всего лишь нужно перевести деньги на "безопасный счет". Но по какой-то причине рассказывать маме об этом было ни в коем случае нельзя.

Ребенок, испуганный за судьбу мамы, взяла ее телефон и перевела на указанные счета все имеющиеся там 1 млн 125 тыс. рублей. Только через несколько дней женщина зашла в онлайн банк и поняла, что счет пуст.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Полиция в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным.

Теги: Екатеринбург, школьница, мошенник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети