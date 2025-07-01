11-летняя екатеринбурженка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей с маминой карты

В Екатеринбурге 11-летняя девочка взяла мамин телефон и перевела мошенникам более 1 млн рублей. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

28 июня в полицию обратилась мать шестиклассницы, рассказав о весьма неприятной ситуации. Сама школьница рассказала, что неделю назад ей по Telegram позвонил "следователь Сергей Волков" и сообщил, что со счета ее мамы кто-то переводит деньги представителям недружественных государств. Из-за этого, по словам звонившего, маме девочки грозит длительный срок. После этого "Волков" велел перезвонить другому "следователю" "Третьяковой", которая заявила несовершеннолетней о необходимости защитить сбережения матери. Для этого всего лишь нужно перевести деньги на "безопасный счет". Но по какой-то причине рассказывать маме об этом было ни в коем случае нельзя.

Ребенок, испуганный за судьбу мамы, взяла ее телефон и перевела на указанные счета все имеющиеся там 1 млн 125 тыс. рублей. Только через несколько дней женщина зашла в онлайн банк и поняла, что счет пуст.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Полиция в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным.