Дудь* попал под "уголовку"

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Расследование идёт по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

По версии следствия, нарушение (какое именно, не говорится) совершено не позднее 19 мая. Следствием рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя* в розыск, сообщает главное следственное управление СКР по Москве.

В августе 2024 г. Таганский райсуд Москвы оштрафовал блогера за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 40 тыс. руб. Ранее выяснилось, что Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube журналист потерял около 100 млн руб. Больше половины рекламы у Дудя* были от российских компаний.

*внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ