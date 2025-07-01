Медоборудование стоимостью более 21 млн рублей Вологодчина передаст сфере здравоохранения Алчевска ЛНР

Партия нового медицинского оборудования уже согласована Правительством Вологодской области и в скором времени отправится в подшефный город.

«Помогаем нашему городу-побратиму во всех без исключения сферах, в том числе повышаем эффективность оказания медицинской помощи местному населению, лечения и диагностики болезней. Подготовили к отправке в Луганскую Народную Республику очередную партию медицинского оборудования общей стоимостью свыше 21,2 миллиона рублей – всего 105 единиц. Они пополнят арсенал трех учреждений здравоохранения: Алчевского центра матери и ребенка, Алчевского онкологического диспансера и Алчевской центральной городской многопрофильной больницы», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В том числе передадут лазерный хирургический аппарат, наборы первой помощи и инструментов, пять бактерицидных передвижных рециркуляторов, термометры, шесть фармацевтических холодильников, гинекологическое кресло. Также в составе груза – медицинские стеллажи, шкаф для хранения стерильных эндоскопов и изделий медицинского назначения, стерилизационные коробки, 40 медицинских функциональных механических кроватей, три открытых реанимационных систем для новорожденных и многое другое.

В этом году на полях Петербургского международного экономического форума Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Регионы намерены продолжить долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с конкретными результатами, в том числе развивать торгово-экономические связи, оказывать поддержку образовательным учреждениям, организовывать совместные культурно-просветительские мероприятия.