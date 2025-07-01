Один из подростков, праздновавших выпускной в пермском банкетном зале, заразился сальмонеллезом

Один из подростков, праздновавших выпускной в пермском банкетном зале White Hall, заразился сальмонеллезом, сообщают местные СМИ со ссылкой на маму пострадавшего ребенка.

Напомним, 25 июня были зафиксированы обращения граждан в больницу с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми. Всего на ухудшение самочувствия после посещения банкета жаловалось около 30 человек, в их числе выпускники, их родители и учителя.

Госпитализированы шесть человек, в их числе один ребенок.

Прокуратура проводит проверку, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.