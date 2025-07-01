Экс-замминистра обороны России Иванова приговорили к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц".

Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.

Обвинение запрашивало для Иванова 14,5 лет колонии.

Мосгорсуд взыскал более 4,1 млрд руб. с экс-замминистра обороны Тимура Иванова по двум искам. Суд также обратил в доход государства все его активы и активы его семьи, на которые ранее был наложен арест.

Это первое из четырех уголовных дел, фигурантом которых является Иванов.

Кроме того, к 12,5 годам колонии суд приговорил экс-подчиненного Тимура Иванова Антона Филатова по делу о растрате. Филатову также назначен штраф в 25 млн руб.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.

Адвокат Иванова заявил, что будет обжаловать приговор.