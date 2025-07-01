МИД: Послу Азербайджана вручена нота с требованием освобождения журналистов в Баку

В МИД РФ сообщили, что послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен протест из-за недружественных действий Баку.

"Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее в МВД республики заявили, что двое сотрудников "Sputnik Азербайджан" были задержаны, еще к пяти применили административные меры. Накануне силовики пришли в офис агентства в Баку с обысками, журналисты несколько часов не выходили на связь с российским диппредставительством.

Тем временем, местные СМИ пишут, что еще как минимум 10 граждан России задержали в Азербайджане. Якобы полиция подозревает их в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве. В Сети публикуют видео с задержанными в Баку россиянами. Судя по кадрам, некоторые из них избиты.