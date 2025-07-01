Экс-участник "Смысловых галлюцинаций" выступил с последним словом перед приговором

Экс-участник уральской группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин выступил с последним словом. Уже завтра ему вынесут приговор.

Напомним, что под стражей Бурдин находится с ноября 2024 года. Он обвиняется по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Сообщалось, что бывший музыкант напал на человека, после чего был задержан. Об аресте Владимира Бурдина высказывался экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Бурдин выступил с последним словом. Свою вину он не признал и пояснил, что по просьбе одного из свидетелей "оговорил себя из чувства ложного товарищества".

Гособвинение запросило для него 4 года колонии общего режима. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится завтра, 2 июля.