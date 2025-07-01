Правительство собирается увеличить МРОТ за пять лет до 35 тысяч рублей

К 2030 году МРОТ – согласно поставленной Путиным задаче – должен быть увеличен до 35 тыс. руб. С января этого года МРОТ увеличился более чем на 16,5% - до 22,4 тыс. руб., сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

Интересно, что реальные зарплаты (с учетом инфляции) на начало марта увеличились всего на 5,2% - это вдвое меньше, чем за тот же период годом ранее (+10%). При этом средний номинальный заработок увеличился на 16%, до 90 тыс. руб., следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета. Как сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, основной причиной замедления называется рост инфляции: с 7,5% в начале 2024 года до 10% в первые месяцы 2025 года. В этом году медленнее всего растут зарплаты в сельском хозяйстве, домашних услугах и строительстве. При этом есть и отрасли, где оклады снижаются, — это добыча сырья, минус 6% к 2024 году, сообщают "Известия".