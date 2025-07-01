Апелляцию на приговор генералу Попову рассмотрят в конце июля

Через несколько недель суд рассмотрит апелляцию на приговор генерал-майору Ивану Попову. Защита просит отменить приговор и оправдать офицера.

"Рассмотрение апелляции назначили на 25 июля во Втором Западном окружном военном суде", - сказал ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский.

24 апреля 2025 г. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. Он лишён воинского звания генерал-майора.