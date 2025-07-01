Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга могут отправить в отставку

Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрея Морозова могут отправить в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

По данным канала, сейчас Морозов уходит в отпуск, из которого на свое место может больше не вернуться. На данный момент исполняющим обязанности главы становится Михаил Липский.

СМИ сообщают, что увольнение может быть связано с неудовлетворительной работой главы района над уборкой улиц. Ранее на это уже указывал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, пообещав скорые отставки глав районов.

В пресс-службе мэрии сообщили, что официальных кадровых решений на этот счет пока нет. Если такое решение и будет принято, о нем сообщат официально.