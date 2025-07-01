АТОР: Потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана оцениваются в 300 млн рублей

Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном составили около 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Потери туроператоров выражаются в расходах на повторные билеты, уточнила она. Также компании за свой счет размещали туристов в отелях, оплачивали трансферы. Кроме того, туроператоры в полном объеме возвращали деньги за аннулированные туры, пишет РИА Новости.

26 июня Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в Израиль с 07:00 до 01:00 мск. Полеты с 01:00 до 07:00 мск запрещены до 12 июля. Кроме того, отменен временный запрет на использование воздушного пространства Катара.

27 июня Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов.