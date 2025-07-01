01 Июля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве сотрудниц казино в 2001 году

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о двойном убийстве. Преступление было совершено почти 24 года назад.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь с 6 на 7 сентября 2001 года в квартире дома по улице Менжинского в уральской столице. Мужчина, которому на тот момент было 30 лет, распивал спиртное с двумя знакомыми женщинами. Между ними произошла ссора, в ходе которой уралец избил своих собутыльниц, а затем задушил поясом от кофты.

Как показало расследование, смерть женщин наступила от механической асфиксии. Тогда, в сентябре 2001 года, в квартире была обнаружена бутылка из-под коньяка, на которой установлен след пальца руки. Но на тот момент найти преступника не удалось.

В дальнейшем было установлено совпадение отпечатка со стеклянной бутылки на месте происшествия с дактиолокартой обвиняемого. Выяснилось, что он отбывал срок в колонии за убийство женщины в гостинице в декабре 2001 года.

Наручники(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, убитые были сотрудницами одного из екатеринбургских казино. Преступление было совершено в квартире одной из потерпевших. Злоумышленник скрылся, но спустя годы следователям совместно с оперативниками удалось выйти на след фигуранта, установить его и задержать.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение при расследовании данного дела об убийстве, относящемся к категории прошлых лет, оказывали сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу.

"Задержан мужчина был в одной из квартир дома по улице Стахановской по адресу, где он зарегистрирован. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, незаконный оборот оружия, преступление сексуального характера и кражу", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд уральской столицы.

Теги: дело, казино, убийство, МВД, Екатеринбург


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