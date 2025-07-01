Многодетные семьи Вологодчины уже могут подать заявление на выплату в полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий

Заявления принимаются в рамках меры социальной поддержки, которая действует в регионе благодаря демографической программе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Семья – оплот Русского Севера».

«С сегодняшнего дня начинаем принимать заявления о назначении меры соцподдержки, с помощью которой многодетные семьи Вологодчины могут улучшить свои жилищные условия. Мы предоставляем единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей семьям, где с 1 января прошлого года родился третий или последующий ребенок. Обратиться за получением денежных средств можно при достижении ребенком полутора, но не более 2,5 лет. Работаем для того, чтобы вологжане оставались в родном регионе, создавали семьи, растили детей и чувствовали уверенность в завтрашнем дне», – сказал Георгий Филимонов.

Единовременную выплату можно направить как на приобретение готового жилого помещения, так и на участие в долевом строительстве или покупку доли, если жилье полностью оформляется на семью, а также на оплату первоначального взноса или его части по ипотечному или иному кредиту. Важно, что денежные средства нельзя направить на приобретение жилого помещения у близких родственников семьи.

Форма заявления и перечень необходимых документов размещены в Постановлении Правительства Вологодской области.. Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или МФЦ, которые есть в каждом муниципальном образовании региона или лично в областное Министерство строительства по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 27, каб. 501. При возникновении вопросов есть возможность обратиться по номеру телефона: 23-00-55, доб. 1253.

По программе «Семья – оплот Русского Севера» многодетным семьям также предоставляют региональный маткапитал «Большая семья» в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующих детей, молодым родителям в возрасте до 35 лет – до 20 тысяч рублей в месяц на аренду жилья. Вологжанкам, родившим первенца в возрасте до 25 лет, единовременно положено 100 тысяч рублей, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысячи рублей в год.

Напомним, что для молодых семей Вологодской области, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по новому национальному проекту «Семья», который инициировал Президент.