Самолет Red Wings "Екатеринбург - Самара" атаковали лазером

Рейс RWZ1033 "Екатеринбург - Самара" авиакомпании Red Wings атаковали лазером. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

"После посадки командир экипажа воздушного судна доложил об освещении кабины лазером зеленого цвета при заходе на посадку в 5 км от торца взлетно-посадочной полосы со стороны поселка Молгачи", - говорится в сообщении.

Информацию уже передали в МВД и ФСБ.

Напомним, что в сентябре прошлого года произошел аналогичный случай с рейсом "Санкт-Петербург - Челябинск".