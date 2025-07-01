Росстат начал секретить данные по демографии?

Росстат до сих пор не обнародовал демографические данные за апрель. На это обратил внимание обозреватель Юрий Подоляка, который отмечает, что такое произошло впервые за много лет. Он подозревает, что данные не очень хорошие, раз их не публикуют.

"Хочу отметить, что нежелание видеть проблему и правильное ее понимание всегда приводят к одному и тому же — ее усугублению (а президент у нас обозначил решение проблемы демографии как приоритетную). И исходя из этого хочу предостеречь наш Госстат от пагубного пути ", — написал Подоляка.

В соцсетях высказываются мнения, что такая ситуация выгодна губернаторам. Есть вероятность, что они будут приписывать своим регионам несуществующие демографические успехи, чтобы улучшить показатели своей деятельности. С 2025 года, согласно указу президента РФ, она будет оцениваться в том числе по суммарному коэффициенту рождаемости. И в этой сфере нельзя исключать злоупотреблений.

Накануне.RU много лет пишет о том, что демография в России оценивается властями в миллионах и миллиардах рублей, направленных на те или иные меры поддержки, в то время как главным критерием должно быть количество рожденных детей. Если оно уменьшается (в расчете на одну женщину), это значит, что предпринимаются неправильные или неэффективные меры, которые необходимо пересматривать. Но до настоящего времени этого не происходит, а демографическая политика подменяется социальной помощью, прежде всего бедным.