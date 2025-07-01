Георгий Филимонов передал 25 новых автомобилей медорганизациям Вологодчины

Автомобили были приобретены по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который по инициативе Президента вошел в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

«Наша обязанность, миссия, послушание, служение – восстанавливать, развивать, приумножать сферу здравоохранения Вологодской области. В этот раз мы вручаем 25 автомобилей на сумму 27,6 миллиона рублей, а в прошлом году передали 31 автомобиль на 44 миллиона рублей. Будем эту работу продолжать. Желаю, чтобы все транспортные средства, которые мы сегодня вручаем, приносили удачу, служили людям и по-настоящему способствовали развитию сферы здравоохранения, чтобы медицина стала еще доступнее на сельских территориях, а люди чувствовали нашу поддержку», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ключи от новых машин моделей «Лада Гранта», «Лада Ларгус», «УАЗ» и «Нива Трэвел» сегодня получили представители медучреждений на площади Дрыгина в Вологде. Они будут использоваться для выездов врачей, доставки медикаментов, транспортировки пациентов и перевозки материалов даже в самых отдаленных и труднодоступных местах региона.

Главный врач Грязовецкой ЦРБ Елена Демидова выразила благодарность Губернатору и областному Правительству за такой ценный подарок от всех присутствующих медицинских организаций и своих коллег.

Глава региона поблагодарил присутствующих за понимание и поддержку, а также веру в будущее здравоохранения Вологодской области. Он напомнил, что руководит этим блоком напрямую, при этом руководствуется запросами жителей и муниципалитетов, чтобы обеспечить качественный сервис в отраслевых учреждениях.

«В текущем году сфера здравоохранения профинансирована на сумму 45,1 миллиарда рублей. Мы много чего делаем, но то ли еще будет при вашей поддержке. Помимо всех тех мер, которые принимаются, мы впервые в регионе воплотили программу телемедицины. Теперь возможности телемедицинских консультаций пришли в ФАПы, и можно получить второе мнение врачей из центральных больниц региона. Поэтому эта транспортная коммуникация призвана оказать содействие решению глобальных задач в сфере дальнейшей модернизации здравоохранения на территории Вологодской области», – подчеркнул Георгий Филимонов.