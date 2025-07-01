35 человек госпитализированы после атаки на предприятие в Ижевске

Три человека погибли в результате ударов ВСУ по Ижевску, 35 человек госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Глава Удмуртии добавил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске.

Напомним, сегодня ижевское предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ. Предположительно, целью удара мог стать электромеханический завод "Купол", входящий в концерн "Алмаз-Антей" и выпускающий ЗРК "Тор".

Массовые мероприятия, запланированные в Ижевске на 1-2 июля, отменены.