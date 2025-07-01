Парламент Среднего Урала наградил Фонд святой Екатерины почетным дипломом

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в честь 8-летия наградила Фонд святой Екатерины почетным дипломом за активную благотворительную деятельность.

Парламентскую награду вручили директору Фонда Александру Андрееву.

В своей поздравительной речи Людмила Бабушкина подчеркнула значительный вклад Фонда святой Екатерины в реализацию многочисленных благотворительных проектов и инициатив. Особо отмечены направления, связанные с образованием, просвещением, патриотическим воспитанием, сохранением культурного наследия Урала и всей России, а также организация и проведение культурных мероприятий.

Отметим также, что с начала пандемии новой коронавирусной инфекции Фонд оказывал всестороннюю помощь медицинским учреждениям и социальным службам города Екатеринбурга и Свердловской области, запустили горячую линию по реализации гуманитарной программы для многодетных, малообеспеченных граждан и людей пенсионного возраста.

В 2024 году был освящен храм Александра Невского в Алапаевске, открыто новое здание Свято-Елисаветинской обители на берегу Шарташа. В августе была оперативно организована и доставлена гуманитарная помощь жителям Курской области.

В 2025 году организована паломническая поездка на Святую Землю за Благодатным огнем, который был доставлен прямым рейсом со Святой Земли и передан во всех храмы Свердловской области.