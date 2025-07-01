Сложные операции на сердце теперь доступны для жителей Ялуторовска

Сложные операции на сердце теперь доступны для жителей Ялуторовска, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В региональном сосудистом центре Ялуторовска спасли жизнь 61-летнему мужчине с инфарктом миокарда.

С момента поступления до выполнения операции прошло всего 13 минут. Такие рекордные показатели были бы невозможны без слаженной и четкой работы бригады медиков Областной больницы № 23: кардиологов, врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, анестезиологов и всего среднего и младшего медицинского персонала.

"При таком диагнозе самое главное — это время, потому что угроза жизни максимальная, и любое промедление очень чревато. У пациента в анамнезе несколько инфарктов, операции. При осмотре пациента, учитывая жалобы, данные анамнеза и ЭКГ, было принято решение о направлении пациента на операцию", - заявил заведующий региональным сосудистым центром Областной больницы № 23 Роман Макаров.

После операции пациента боли не беспокоили, его выписали в удовлетворительном состоянии. Врачи рекомендовали мужчине дозировать физическую нагрузку, принимать препараты и следить за питанием.

Региональный сосудистый центр Областной больницы № 23 открылся в начале июня. Специалистами уже выполнено более 50 коронароангиографий, 25 пациентам поставлены стенты на сердце.