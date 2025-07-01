На иноагентов будут заводить уголовные дела уже после второго нарушения - законопроект

Возбуждать уголовные дела против иностранных агентов предложено не после третьего нарушения закона, как сейчас, а после второго. Такой законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

В статье 330.1 УК РФ говорится, что иноагенты привлекаются к уголовной ответственности после трех нарушений. Поэтому иноагенты не спешат выполнять требования закона, говорится в пояснительной записке. По данным Минюста, более 40% иностранных агентов не исполняют обязанностей и не соблюдают ограничений, предусмотренных законом. Всего с 2023 года был составлен 441 протокол об административных правонарушениях иноагентов.

Инициатива получила положительные отзывы Правительства и Верховного суда России, сообщил соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, иноагенты, многие из которых находятся за рубежом, часто просто плюют на установленные в России для них требования и запреты: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию, нарушают запрет на ведение просветительской деятельности и т.д. Необходимо ужесточить законодательство. Внесенный законопроект учитывает опыт других стран.