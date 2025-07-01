"Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания журналистов в Азербайджане

Российская государственная медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит агентство "Sputnik Азербайджан", выступила с заявлением по поводу действий силовиков в Баку в отношении сотрудников группы.

Ранее в МВД республики заявили, что двое сотрудников "Sputnik Азербайджан" были задержаны, еще к пяти применили административные меры. Накануне силовики пришли в офис агентства в Баку с обысками, журналисты несколько часов не выходили на связь с российским диппредставительством.

"В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана. Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы "Sputnik Азербайджан", - говорится в заявлении пресс-службы медиагруппы.

Ранее сообщалось, что еще в феврале азербайджанские власти приостановили работу "Спутника", поскольку хотели восстановления паритета по числу работающих в стране журналистов государственных СМИ (между Россией и Азербайджаном). При этом местная пресса сообщает, что "Спутник" продолжал работать.

В "Россия сегодня" выразили тревогу по поводу здоровья Игоря Картавых – ему требуются лекарства, включая инсулин, заявили в холдинге.

Между тем, азербайджанские СМИ накануне со ссылкой на силовиков республики сообщали, что двух задержанных журналистов подозревают в работе на ФСБ России.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня, в ходе чего двое человек скончались.