В результате операции в "Sputnik Азербайджан" задержаны семеро

В МВД Азербайджана высказались об операции в офисе "Sputnik Азербайджан".

Задержаны семеро людей, приводит РИА Новости данные министерства.

30 июня азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. По данным СМИ, в МВД республики считают задержанных сотрудниками ФСБ России, работающими в агентстве. После этого в МИД РФ сообщили, что Мустафаев был вызван в связи с недружественными действиями Баку.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня, в ходе чего двое человек скончались.