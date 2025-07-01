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Фото: Накануне.RU

В результате операции в "Sputnik Азербайджан" задержаны семеро

В МВД Азербайджана высказались об операции в офисе "Sputnik Азербайджан".

Задержаны семеро людей, приводит РИА Новости данные министерства.

30 июня азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. По данным СМИ, в МВД республики считают задержанных сотрудниками ФСБ России, работающими в агентстве. После этого в МИД РФ сообщили, что Мустафаев был вызван в связи с недружественными действиями Баку.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня, в ходе чего двое человек скончались.

Теги: Баку, азербайджан, Sputnik


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Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2025 14:05 Мск "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания журналистов в Азербайджане

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Ранее 30.06.2025 13:00 Мск В Баку проходят обыски в агентстве "Sputnik Азербайджан"

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