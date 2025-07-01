В Кремле пока не пользуются мессенджером Max

В Кремле будут пользоваться российским мессенджером Max, но только когда он заработает "полноформатно", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России все мессенджеры должны выполнять российское законодательство, а отечественному мессенджеру нужна конкуренция с другими сервисами для нормального развития.

Сервис Max развивает принадлежащая окологосударственным структурам компания VK. Пока что в нем нет возможности создания каналов как в Telegram. При этом государство уже анонсировало возможность создания мультисервиса на базе Max – по аналогии с китайским WeChat: с интегрированными платежными системами и Госуслугами.