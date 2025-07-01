Песков: Москва надеется на скорое освобождение задержанных в Баку журналистов

Москва рассчитывает, что задержанные в Баку российские журналисты скоро будут освобождены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.

"Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения", - цитирует Пескова ТАСС.

Реакцию Баку представитель Кремля назвал чрезвычайно эмоциональной.

30 июня азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. 1 июля число задержанных достигло семи. Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня, в ходе чего двое человек скончались.