Свердловчанка похитила более 15 млн рублей у клиентов банка в Челябинской области

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и краже денег в крупном размере с банковских счетов. Потерпевшими признаны десятки человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, фигурантом стала 52-летняя жительница Свердловской области, ранее работавшая операционистом в офисе банка в Варненском районе. Как установило следствие, сотрудница делала финансовые переводы со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные ячейки, открытые на третьих лиц. Затем эти деньги обналичивались в банкоматах.

Всего с февраля 2020 по март 2024 года теперь уже бывший банковский работник совершила 58 краж и фактов мошенничества. По каждому эпизоду были возбуждены уголовные дела, в дальнейшем соединенные в одно производство. От действий свердловчанки пострадали 50 клиентов, которым нанесен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Варненский районный суд. Понесшим финансовые потери клиентам банк компенсировал ущерб в полном объеме.