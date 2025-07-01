Минпромторг может обязать китайцев использовать российские комплектующие при производстве машин для РФ

Минпромторг России рассматривает возможность обязать китайских производителей частично локализовать производство автомобилей – за счет добавления произведенных в РФ комплектующих и узлов, заявил глава ведомства Антон Алиханов во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Такие меры нужно принимать, чтобы подталкивать китайских партнеров, например, к использованию отечественной автоэлектроники", - сообщил министр.

Он добавил, что при этом надо "держать баланс, чтобы не создавалось мини-монополий, надо держать ценовой паритет".