В Азербайджане завели дело "по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью" в Екатеринбурге

В Азербайджане возбудили уголовное дело "по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью" азербайджанцев в Екатеринбурге.

Речь идёт о братьях Сафаровых. Дело возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" и "Пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

Ранее суд отправил под арест еще трех Сафаровых – Акифа, Мазахира и Аяза. По версии следствия, обвиняемые "входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах".

До этого в городе прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались. Действия силовиков вызвали международный скандал.