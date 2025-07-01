Губернатор Пермского края выразил соболезнования семьям погибших на предприятии в Ижевске людей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших на предприятии в Ижевске людей, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке вражеских беспилотников. К большому сожалению, погибли и пострадали люди. На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Из-за атаки беспилотника задерживается вылет рейсов в Ижевск в аэропорту Большое Савино.

Напомним, сегодня ижевское предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ. Как пишет Mash, три человека погибли, пострадали 20 мирных жителей. Трое из них в тяжелом состоянии, 17 — средней степени тяжести.

Массовые мероприятия, запланированные в Ижевске на 1-2 июля, отменены