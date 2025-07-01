В Москве арестован еще один последователь секс-коуча Алекса Лесли

Савеловский районный суд Москвы арестовал еще одного последователя секс-коуча Алекса Лесли.

Данилу Прыгункова арестовали на 11 суток в качестве административного наказания за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Прыгунков стал уже вторым арестованным за приставания к девушкам на улицах столицы. По научению коуча москвичи пытались в кране непристойной форме "знакомиться" с женщинами – щипали их и хватали ниже поясницы.

На самого Александра Кириллова (настоящее имя коуча) тоже завели уголовное дело – о склонении к изнасилованию. Правда, в отличие от своих последователей, "гуру" находится за границей.