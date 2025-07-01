"Лев не виноват": чуть не погибший директор парка "Тайган" сообщил о судьбе животного

Директор парка "Тайган" Олег Зубков, который сейчас проходит лечение в краснодарской больнице, заявил, что льва-людоеда усыплять не будут.

"Лев, напавший на меня, будет жить и дальше, он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и сделал что-то не так", - цитирует Зубкова "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что львы, которые набросились на Зубкова, годом ранее уже растерзали одну из старейших сотрудниц парка, но тогда руководство решило не усыплять животных.