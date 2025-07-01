В департамент по развитию туризма Свердловской области пришли силовики

В Екатеринбурге силовики пришли в департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Как пишет 66.ru, глава департамента Эльмира Туканова не задержана, никакого правового статуса в рамках какого-либо уголовного дела у нее нет.

"Следственные мероприятия напрямую с деятельностью департамента развития туризма не связаны", - сообщил источник в региональном правительстве.

Сама Туканова заявила изданию, что приходили представители ОБЭП и запрашивали документы одного из грантополучателей. По ее словам, сейчас департамент работает спокойно и в штатном режиме.