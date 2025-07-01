По делу этнической ОПГ в Екатеринбурге арестован еще один фигурант

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Бакиру Сафарову.

Как сообщили Накануне.RU в суде, Сафарову предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой". Следствие вышло с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

Ленинский райсуд арестовал Бакира Сафарова до 19 июля 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее суд отправил под арест еще трех Сафаровых – Акифа, Мазахира и Аяза. По версии следствия, обвиняемые "входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах".

До этого в городе прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались. Действия силовиков вызвали международный скандал.