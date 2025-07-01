Экс-директора музея PERMM объявили в межгосударственный розыск

Дзержинский районный суд Перми заочно арестовал Наилю Аллахвердиеву, в прошлом директора музея современного искусства PERMM. Также заочно ее обвинили в оскорблении чувств верующих. Она объявлена в межгосударственный розыск, сообщает РБК Пермь.

Уголовное преследование Наили Аллахвердиевой начали 24 марта 2023 года. Обвинение в нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ) заочно предъявлено 7 мая. В федеральный розыск она объявлена 26 мая. А в межгосударственный, то есть в странах СНГ — 19 июня.

Ходатайство следствия о заочном аресте Дзержинский районный суд Перми удовлетворил 23 июня. Самая строгая мера пресечения избрана на срок два месяца — с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на российской территории.

Ранее подобная участь постигла карикатуриста Артема Смолера — 21 апреля он объявлен в международный розыск. Подробности расследования, начатого в Перми еще 19 февраля 2024 года, не разглашаются. Известно, что подследственному, как и Аллахвердиевой, 7 апреля 2025 года тоже вменены публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления чувств верующих. Минимальное наказание — штраф до 300 тыс. руб., максимальное — до одного года лишения свободы.

По данным следствия, Смолер покинул Россию в сентябре 2023 года после отбытия административного ареста в Москве. Установлено его проживание в Армении. Аллахвердиева уехала за рубеж в декабре 2024 года.

По данным издания, предметом расследования стали несколько работ из коллекции музея. По мнению следствия, Аллахвердиева, зная, что работы могут быть оскорбительны для верующих, допустила их к экспозиции. Кроме того, данные изображения находились в открытом доступе на сайте учреждения. Отмечается, что некоторых заявителей возмутило использование библейских сюжетов в работах Сергея Горшкова "Ангел с трубой", "Голубые города" Тани Аношиной, гравюре Константина Звездочетова "Paradisi" и в др. Впервые работы были представлены на выставках в музее еще в 2011–2012 гг.