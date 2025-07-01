Девушке, которая дала покурить вейп орангутангу в зоопарке, грозит уголовная ответственность

В Госдуме не исключили, что в отношении девушки, давшей покурить вейп органгутангу в зоопарке, может быть возбуждено уголовное дело. Это произойдет в случае, если животному станет хуже или оно погибнет, считает зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

"В данном случае животное оказалось более высокоразвитым, чем та посетительница, которая совершила этот проступок. Это юридически квалифицируется как административка. То есть посетительница, которая этот вот проступок совершила, пока светит штраф за то, что она сделала. <…> если состояние ухудшится или, не дай бог, животное погибнет, то в случае гибели может быть и уголовка", - сказал Бурматов в эфире радио "Говорит Москва".

Он добавил, что лечение, анализы и другие расходы, связанные с этим инцидентом, владельцы парка "Тайган", где все и произошло, могут предложить оплатить посетительнице, а если она откажется – подать на нее в суд.

По данным СМИ, девушка сняла на видео, как дает обезьяне покурить вейп. В последствии животному стало хуже.

ЧП произошло в крымском парке, где недавно львы чуть не загрызли директора заведения.