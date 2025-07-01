Азербайджанцев, задержанных в Екатеринбурге, подозревают в отравлении 44 человек

Граждан РФ из Азербайджана, задержанных в рамках рейда в Екатеринбурге, подозревают в поставке контрафактного алкоголя, из-за которого скончалось несколько десятков людей.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на собственный источник, всего алкоголем в 2021 году был отравлен 51 человек, 44 из которых впоследствии скончались.

Обвинительный приговор членам ОПГ был вынесен Чкаловским районным судом еще в августе 2023 года. Группировка занималась незаконным приобретением, хранением и сбытом суррогатного алкоголя с лета 2020 до осени 2021 года на Ботаническом рынке. В сентябрьской партии был обнаружен метанол, превышающий норму в 0,05%, что и привело к смерти людей.

Шесть подсудимых получили срок от 5 до 6,5 лет исправительной колонии общего режима.

Накануне в СКР сообщили, что нынешние задержания проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, подозреваемых в п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Мотивом, считает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а преступления совершались в 2001-2011 годах.

Всего по делу было задержано шесть граждан РФ: Сафаров Мазахир Мохбалы оглы, Сафаров Акиф Мохбалы оглы и Сафаров Аязу Мохбалы оглы. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен.

Еще двое фигурантов скончались. Их тела уже доставлены в Азербайджан. В минздраве республики заявили, что при осмотре тел были обнаружены множественные травмы.