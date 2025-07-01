01 Июля 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге приступили к ремонту Храма на Крови

Компания "Атомстройкомплекс" проведет восстановительные работы в конференц-зале нижнего придела Храма на Крови в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

"Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурной, научной и просветительской площадкой, узнаваемой не только в Екатеринбурге, но и далеко за его пределами. Здесь проходят встречи с писателями и артистами, профессиональные конференции областных министерств, лекции и семинары для молодежи, презентации научных трудов и книг. Пространство посещают почетные гости города, поэтому важно сделать его удобным и многофункциональным", - рассказал старший священник Храма-памятника на Крови, протоиерей Максим Миняйло.

Храм на Крови в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Объект для строителей знакомый: в начале 2000-х коллектив "Атомстройкомплекса" принимал участие в строительстве храма и выполнил отделочные работы.

"Первым делом мы провели комплексную диагностику конструкций, подняли проект, по которому храм был построен более 20 лет назад. Наша задача – обновить не только интерьеры, но и инженерные коммуникации – например, провести современную систему вентиляции, обеспечив комфортный микроклимат для посетителей зала. Кроме того, будет выполнена гидроизоляция, чтобы защитить его от протечек", - отметил директор ЗАО "Отделстрой" (входит в ГК "Атомстройкомплекс") Евгений Беляев.

Конференц-зал получит современное оснащение: новую мебель и мультимедийную аппаратуру, включая проектор и режиссерский пульт. Строителям важно не только соблюсти строительные нормы и правила, но и сохранить храмовую атмосферу. Так, уникальные люстры будут бережно восстановлены реставраторами, займут свое место в обновленном интерьере и станут частью многоуровневого освещения. Завершить ремонт конференц-зала Храма на Крови компания планирует в 2025 году.

Конференц-зал Храма на Крови в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Важнейшим условием при проведении работ является бережное отношение к историческому и духовному наследию места, поэтому строители "Атомстройкомплекса" работают в постоянном сотрудничестве с представителями Екатеринбургской епархии. Храм на Крови расположен на месте дома Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года были убиты последний российский император Николай II и его семья. Сейчас в нижнем приделе размещена выставка, посвященная последним дням жизни царской семьи.

Храм на Крови – не единственный объект Русской православной церкви в портфолио "Атомстройкомплекса". В 2003 году компания завершила реконструкцию Спасо-Преображенского собора в Невьянске, в сжатые сроки выполнив полную отделку здания снаружи и изнутри, восстановив старинную лепнину и выстроив заново разрушенную колокольню, тем самым вернув храму его исторический силуэт.

Теги: Храм на Крови, восстановление, ремонт


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