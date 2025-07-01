Повар пермского теплохода "Родная Русь" умер на борту судна, плывущего по Волге

Повар пермского теплохода "Родная Русь", отстраненный за пьянство, умер на борту судна, двигающегося по реке Волга из Твери в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в Инспекции труда Пермского края, инцидент произошел 28 июня. Работник упал на спину в помещении камбуза в результате ухудшения самочувствия и скончался. Работодатель - представитель компании "Экспресс-Тур" сообщает, что за несколько часов до смерти, работник был отстранен от выполнения должностных обязанностей в результате появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств смерти.

"В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера" - сообщил заместитель руководителя государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.