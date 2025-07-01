В Дагестане уволен попавший под "уголовку" госсекретарь

В Дагестане уволен государственный секретарь Магомед-Султан Магомедов. Об этом сообщает в своём telegram-канале администрация главы республики.

Решение принято на фоне возбуждённого против политика уголовного дела.

О задержании Магомедова сообщалось 25 июня. По информации СМИ, сотрудники силовых структур провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с Магомедовым, а также с ООО "МСБ-Холдинг", в которое входит компания "Дагнефтепродукт". Он отпущен под подписку о невыезде.