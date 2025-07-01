После атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие

При атаке БПЛА на Ижевск есть погибшие и тяжелораненые, сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в больнице, с ними работают психологи, заявил он в видеообращении в Telegram-канале.

Напомним, сегодня ижевское предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ. Как пишет Mash, три человека погибли. Кроме того, пострадали 20 мирных жителей. Трое из них в тяжелом состоянии, 17 — средней степени тяжести.

Массовые мероприятия, запланированные в Ижевске на 1-2 июля, отменены, сообщила мэрия.