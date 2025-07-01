01 Июля 2025
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Армия и ВПК Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Улица Защитников Отечества появилась в Кирове

В декабре минувшего года кировская городская Дума приняла решение о возвращении пяти улицам областного центра исторических названий. Еще две улицы города Кирова получили новые имена. С 1 июля решения городских депутатов вступили в силу. Сегодня стартовал процесс замены адресных табличек.

Так, новое название появилось на здании медицинского колледжа на улице Карла Либкнехта, которая теперь называется улицей Защитников Отечества.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"Специально были разработаны новые указатели. Отдельный дизайн для исторической части города, другой для более современной застройки, соответствующие типологии зданий. В ближайшее время указатели будут заменены", - сказал депутат кировской городской Думы Даниил Мамин.

Инициировали присвоение одной из центральных улиц областного центра имени Защитников Отечества выступили ветеранские организации города Кирова. Председатель областного отделения «Боевого братства» Владимир Мышкин назвал появление в центре Кирова улицы с таким названием историческим событием.

"Этот год особенный: год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, год Защитников Отечества. Улица посвящена всем героям, кто с оружием в руках во все времена защищал нашу Родину", – сказал Владимир Мышкин.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Поддержал инициативу и ветеран спецоперации, руководитель центра развития беспилотных систем Данил Зонов.

"Важно сохранять исторические ценности, культурные ценности. Защитники Отечества были во все времена, есть сейчас и будут всегда. Очень важно, что улица в их честь – именно в центре города, для того чтобы ветераны всегда помнили, что Родина с ними, как они с Родиной", – сказал Данил Зонов.

Также решением городской Думы в Кирове с 1 июля 2025 года улица Володарского стала Никитской, Урицкого – Успенской, Розы Люксембург – Морозовской, Дерендяева – Всесвятской, Карла Маркса – Владимирской. Новые названия получили улица Карла Либкнехта, которая стала улицей Защитников Отечества, и улица Горбачева, которая теперь носит имя Альберта Лиханова.

Теги: улица защитников отечества, кировская городская дума, ветераны


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