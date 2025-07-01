01 Июля 2025
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Политика За рубежом
Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

В Британии все россияне, работающие по поручению властей, должны зарегистрироваться как иностранные агенты

​1 июля в Британии вступила в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS) и заработал публичный реестр иностранных агентов. Отныне работа россиян без предварительной регистрации в британских госорганах может повлечь за собой тюремное заключение на срок до пяти лет. Об этом говорится в заявлении Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Комиссия отмечает, что, согласно "Руководству по регистрации", Россия является острой угрозой для Британии и все, кто по поручению российских властей намеревается на ее территории вести какую-то деятельность, должны встать на учет в МВД Британии в качестве иностранного агента. В том числе это касается сферы образования, науки, культуры.

Председатель Комиссии депутат Госдумы Василий Пискарев считает, что тем самым Лондон выдает себя с головой, показывая, что сам он воспринимает деятельность в сфере культуры и образования как работу иностранных агентов. Именно этим британцы десятилетиями занимались в России под видом языковых школ, культурных центров и пр. В том числе "Британский совет", признанный недавно нежелательной организацией в России.

Посол России в Британии Андрей Келин называет этот шаг Лондона "мерой устрашения", который только отдаляет нормализацию отношений двух стран. При этом ответные шаги России после такого шага вполне возможны.

Теги: иноагент, британия


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