В Пермском крае объявлены восемь основных и три дополнительных кампании по выборам

В Пермском крае объявлены восемь основных и три дополнительных кампании по выборам в органы местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Помимо выборов губернатора Пермского края, в единый день голосования в текущем году состоятся выборы депутатов березниковской гордумы восьмого созыва, думы Бардымского, Еловского, Карагайского, Кишертского, Куединского, Сивинского, Частинского муниципального округов Пермского края второго созыва.

Также состоятся дополнительные выборы депутатов думы Горнозаводского, Кизеловского и Лысьвенского муниципальных округов.

По решению крайизбиркома, голосование на всех муниципальных кампаниях продлится три дня: 12, 13 и 14 сентября. Также избирателям, желающим принять участие в местных выборах, будет доступно дистанционное электронное голосование.