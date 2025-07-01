В ДНР верификацию абонентов продлили до 1 ноября

1 июля вступил в силу закон о связи, который предусматривает обязательную верификацию абонентов. Для ДНР она продлена до 1 ноября в связи с тем, что большинство номеров были оформлены на паспорта Украины или республики и люди физически не могли их переоформить на российские папорта. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее он говорил о том, что в центрах обслуживания оператора "Феникс" очереди меньше не становятся и люди часами стоят на улице. Всего верификацию в ДНР прошли около 800 тыс. человек, но номеров "Феникса" порядка 3 млн. И Минцифры пошло навстречу жителям Донбасса.

Пушилин сказал, что сейчас нет нужды стоять в гигантских очередях – еще есть четыре месяца. Но при такой работе не факт, что все успеют переоформить номера и до 1 ноября. Для этого необходимо отстоять 4-5 часов в очереди. Доступна и верификация на сайте оператора, но только для тех, кто сам покупал свой номер. Те, кому номер "Феникса" был куплен родственниками, должны отстоять в очереди. Почему такие ограничения, неизвестно.

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